L’OL n'avait plus été aussi inoffensif depuis Toulouse

Alexandre Lacazette se plaint auprès de Jérémy Stinat lors d’OL – Montpellier (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Samedi, Pierre Sage a regretté la vitesse de transmission dans le jeu de l’OL, empêchant de déstabiliser le bloc de Montpellier. Avec seulement deux tirs cadrés, les Lyonnais n’avaient plus fait pire depuis le match à Toulouse.

Il fallait avoir pris une bonne dose de café dans l’après-midi ou avoir fait une bonne sieste pour ne pas s’assoupir samedi au Parc OL. Le temps n’aidant déjà pas à s’enthousiasmer, les supporters présents à Décines n’ont même pas pu compter sur le spectacle offert sur le terrain pour se réchauffer un peu. Si, avec sa place de lanterne rouge, Montpellier n’avait rien à perdre, on imaginait pourtant mal les Héraultais être la formation la plus dangereuse de la soirée, samedi.

C’est toutefois bien ce qu’il s’est passé, la faute surtout à une équipe de l’OL complètement amorphe dans tous les compartiments du jeu. Mais là où le bât blesse avant tout concerne le secteur offensif. Dans un système en 4-2-3-1, les Lyonnais avaient pour objectif de ne laisser aucun espoir au MHSC. Encore aurait-il fallu se montrer précis, que ce soit dans les passes ou le dernier geste. Ce ne fut clairement pas le cas, à l’image d’un Saïd Benrahma peu inspiré avec plus de 30% de ballons perdus à la pause.

1,41 expected goal pour les Lyonnais

L’Algérien, dans un registre de meneur, n’a pas été le seul coupable. Malick Fofana est dans le creux de la vague, même s’il ne rechigne pas aux efforts, tandis qu’Ernest Nuamah fait de l'Ernest Nuamah, malheureusement... Au milieu, l’absence de Corentin Tolisso au coup d’envoi s’est fait sentir et c’est tout un collectif qui a manqué d’inspiration collective. À la pause, l’OL n’avait cadré aucun tir. Les changements en seconde période n’ont pas forcément changé la donne puisque le but vainqueur est venu d’une succession d’erreurs montpelliéraine et d’un csc.

Avec seulement deux tirs cadrés, contre six pour Montpellier, l’OL a pourtant eu le plus gros expected goal de la partie (1,41 contre 1,13). Ça ne suffira pas à rassurer Pierre Sage, car la formation lyonnaise n’avait pas été aussi inoffensive depuis le déplacement à Toulouse (1 tir cadré). Sauf que dans la Ville Rose, il y avait eu l’excuse de la trop grosse rotation effectuée par le coach rhodanien. Pas samedi soir.