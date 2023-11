Suite à la vente de l'OL à Eagle Football, Jean-Michel Aulas avait notamment touché un bonus de 10 millions d'euros. Le club réclame aujourd'hui le remboursement de cette somme.

Le lien entre l'Olympique lyonnais et Jean-Michel Aulas n'est pas encore coupé, et au fond, il ne le sera peut-être jamais complétement. Mais aujourd'hui, cela se matérialise surtout par des communiqués de presse et des petites attaques dans les médias, et même sur le terrain judiciaire.

Comme annoncé en mai après la vente à Eagle Football, l'ancien président de l'OL avait touché divers bonus, dont un de 10 millions d'euros, au titre de l’indemnité de résiliation suite à un accord passé en décembre 2022.

Cet été, Aulas a lui aussi entamé des actions judiciaires

Mais les derniers mois ont fait grandement évoluer les relations entre les parties, chacun déballant avis et rancœur sur la place publique. Ainsi, l'ex-dirigeant rhodanien a porté plainte contre Eagle Football et John Textor fin août pour diffamation, quelques jours après avoir saisi le tribunal de commerce de Lyon pour geler 14,5 millions d’euros sur les comptes du club ainsi que le nantissement des titres via Holnest.

Les attaques entre les deux camps n'en resteront pas là puisque le 30 octobre, à la lecture du document d'enregistrement universel d'OL Groupe, on apprend que l'institution a décidé d'engager une action en justice contre Jean-Michel Aulas. Objectif, demander l'annulation du protocole transactionnel, qui prévoyait les engagements à tenir pour chaque partie. Mais ce n'est pas tout, car la société lyonnaise réclame également le remboursement des 10 millions d'euros, au motif d'une violation de certaines obligations.

Le tribunal de Commerce de Paris saisi

L'action judiciaire a été lancée le 3 octobre dernier devant le tribunal de Commerce de Paris.

En paraphant le protocole transactionnel, Aulas s'était engagé à "à ne pas dénigrer OL Groupe", mais aussi à "coopérer et prêter assistance à" l'entreprise afin de permettre une passation dans le calme et la sérénité.