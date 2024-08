Mercato : Anthony Racioppi (ex-OL) continue sa carrière à Hull City 

Ce jeudi 8 août, Hull City a accueilli Anthony Racioppi dans ses rangs. L’ancien Lyonnais poursuit sa carrière en Angleterre après la France et la Suisse.

Arrivé à l’OL à l’âge de 16 ans durant l’été 2015, Anthony Racioppi l’a quitté cinq ans plus tard. Il était numéro 3 dans la hiérarchie des gardiens et souhaitait donner une nouvelle orientation à sa carrière. C’est en ce sens qu’il rejoint Dijon, alors en Ligue 1, en 2020. Néanmoins, il n'y est pas encore le numéro 1 indiscutable et ce sont seulement 25 matchs qu’il va disputer en un an et demi. Les Young Boys de Berne se positionnent donc pour rapatrier le Suisse en janvier 2022 afin de pallier la blessure de son gardien titulaire.

C’est ainsi que le jeune portier découvre la Ligue des champions la saison dernière face à Leipzig. Durant ces deux ans et demi passés au club helvète, il garde la cage des Jaune et Noir à 53 reprises pour 17 clean sheets. Il a alterné les titularisations avec son concurrent David von Ballmoos, qui est revenu de blessure et qui comptait bien reprendre sa place, ce qu’il réussit à faire à partir de janvier 2024. Racioppi se retrouve à nouveau sur le banc, mais aura eu la chance de découvrir pour la première fois la plus belle des compétitions européennes. Suite à cette expérience, il décide cet été de quitter sa terre natale pour rejoindre un nouveau projet où il sera titulaire, en Championship, à Hull City.

Un nouveau défi à relever

Pourquoi pas une montée en Premier League ? Ce n’est plus arrivé à sa nouvelle formation depuis 2013. Retrouver l'élite anglaise après l’avoir quittée il y a sept ans serait un bon objectif pour les Tigers. Ce sera en tout cas sa première expérience de l'autre côté de la Manche, où il a signé un contrat de trois ans, avec une option pour une année supplémentaire. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.