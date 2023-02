Mercato : Brest recrute Loïc Rémy (ex-OL)

Depuis la fin du mois de janvier, Loïc Rémy s'entraînait avec Brest. L'ancien joueur de l'OL a signé jusqu'à la fin de la saison avec le club breton.

A quelques jours près, Loïc Rémy aurait pu affronter son club formateur. A l'issue du match face à l'OL mercredi (0-0), Eric Roy, entraîneur de Brest, a annoncé que l'attaquant avait signé au SB29 pour la fin de la saison.

Il ne jouera pas tout de suite

L'ancien joueur de l'Olympique lyonnais entre 2006 et 2008 (19 rencontres) participait déjà aux séances d'entraînement avec la formation brestoise depuis la fin du mois de janvier. Toutefois, il ne sera pas prêt à jouer avant plusieurs semaines. "Il faut être très clair, et c'est le discours qu'on lui a tenu. On sait qu'il n'est pas prêt, qu'il ne le sera pas dans les quinze jours. Mais on va l'emmener et on se dit que ce sera peut-être la cerise sur le gâteau sur les derniers mois, a justifié le coach breton. On est très lucides. Je sais ce que c'est que s'entraîner sans être dans un groupe."

Rémy était libre depuis l'été 2022 et la fin de son aventure en Turquie.