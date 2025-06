L'ancien joueur de l'Olympique lyonnais, Hugo Lloris, s'est confié sur son avenir dans un entretien à L’Équipe.

Gardien de but de l'OL entre 2008 et 2012 (202 matchs), Hugo Lloris laisse un souvenir plus que positif aux supporters lyonnais. Avec les Rhodaniens, il a remporté la Coupe de France et le Trophée des champions en 2012. Ensuite, il fait le bonheur de Tottenham où il est devenu une véritable légende des Spurs au cours des 447 rencontres disputées (2012-2023).

Chez les Bleus, il est champion du monde en 2018 et comptabilise 145 sélections (2008-2022). Il est ainsi le joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France. Le portier, formé à l'OGC Nice, aura parfaitement repris le flambeau de Grégory Coupet (1997-2008, 519 matchs) au sein de l'OL.

En fin de contrat en décembre 2025

En décembre 2023, Hugo Lloris débarque en MLS au Los Angeles FC, pour une nouvelle aventure loin de ses bases. Depuis son arrivée aux États-Unis, il compte 62 apparitions avec l'équipe américaine.

Le champion du monde 2022 est encore dans l'incertitude quant à son avenir en tant que footballeur. Son contrat sera achevé à la fin de l'année 2025 : "Pour être honnête, je ne sais pas si je serai encore sur les terrains, ou non. Je ne l'ai pas encore décidé. Il y aura sûrement des discussions avec le club cet été, mais au fond de moi, je n'ai pas encore la réponse, a-t-il confié à L'Équipe. Je me sens bien, en ce moment, mais je suis réaliste, j'aurai 39 ans en décembre (le 26). Je suis en fin de contrat à la fin de cette année, mais il y a encore une option sur la table. Il faut tout considérer, parce que c'est aussi un choix de vie à faire. Pour le moment, je suis dans la réflexion".

Toujours est-il qu'Hugo Lloris prendra part au Mondial des clubs avec le LAFC, aux USA, du 15 juin au 13 juillet prochain. Premier rendez-vous lundi 16 juin à 21 heures, contre un adversaire qu'il connaît bien, les Blues de Chelsea.