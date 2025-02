OL Académie : fortunes diverses pour les U19

Dimanche, les deux équipes U19 de l’OL Académie étaient sur le pont. Quand les joueurs de Samy Saci ont signé une deuxième victoire consécutive, les jeunes Fenottes n’y arrivent plus.

Pour la première fois de la saison, l’OL a réussi un grand chelem. Celui de voir toutes ses équipes masculines l’emporter lors d’un même week-end. En plus des joueurs de Paulo Fonseca vainqueurs 4-0 de Reims dimanche, la réserve et les U17 avaient montré la voie quelques heures plus tôt. Il ne manquait qu’une victoire des U19 pour que le week-end soit parfait. Et il l’a été, car les hommes de Samy Saci n’ont pas tremblé face à Besançon, lanterne rouge de la poule B. Tenus en échec à l’aller, les Lyonnais avaient pris leur revanche en Gambardella courant décembre. Ils ont remis ça dimanche à Meyzieu pour le match retour avec une victoire 3-1. Grâce à un but de Bryan Meyo (14e) et un doublé de Wassim El Abrougui (51e, 71e), l’OL signe un deuxième succès de suite en championnat. Toutefois, une place en play-offs restent encore loin avec neuf points de retard sur Sochaux et Strasbourg.

Les rêves de quadruplé s'envolent chez les filles

Si les garçons retrouvent des couleurs depuis deux semaines, chez les U19 féminines, c’est clairement la soupe à la grimace. Tenantes du titre ces dernières saisons, les jeunes Fenottes sont clairement parties pour rendre leur couronne à l’issue de cette saison. Battues par le PSG la semaine passée, les filles de Vincent Mendez ont encore perdu dimanche (3-1) sur la pelouse de Montpellier. Avec trois points en trois matchs, les Lyonnaises accusent désormais six points de retard sur le PSG. Il faudrait désormais un parcours sans faute et deux revers du club parisien pour espérer le quadruplé…