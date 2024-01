Ayant plutôt fait jeu égal avec Chambéry, la réserve de l’OL s’est inclinée sur un but à quinze minutes de la fin. Avec ce revers (1-0), les Lyonnais chutent du podium et vont retomber même à la 7e place.

À ceux qui doutaient encore de l’homogénéité de la poule K de National 3, ce week-end de reprise a montré qu’un résultat positif ou négatif pouvait avoir de réelles conséquences au classement. Malheureusement pour la réserve de l’OL, elle l’a appris à ses dépens samedi soir du côté de Chambéry. Après un nul frustrant contre la lanterne rouge Ain Sud juste avant la trêve, c’est une défaite amère que ramènent les joueurs de Gueïda Fofana de Savoie (1-0). S’ils se sont encore une fois montrés assez inoffensifs, les Lyonnais ont plutôt fait jeu égal avec les Chambériens dans cette rencontre de la 13e journée de N3.

Quatre place perdues en 90 minutes

Toujours sans Mohamed El Arouch, Chaïm El Djebali ou encore Skelly Alvero qui était venu prêter main forte avant la trêve, mais actuellement malade, l’OL a craqué à un quart d’heure de la fin avec un but de Théo Braillon sur corner (1-0, 75e). Un unique but pour une quatrième défaite cette saison, mais surtout une chute au classement. Avec le nul de Lyon-La Duchère, la réserve de l’OL aurait pu se rapprocher du leader en cas de succès en Savoie. Finalement, elle tombe du podium et se retrouve provisoirement sixième. L’OL se retrouvera même septième à l’issue de cette journée, qu’importe le résultat entre l’AS Saint-Étienne et Hauts-Lyonnais ce dimanche. Quatre places perdues en 90 minutes, tout va très vite dans ce championnat. Dans le bon comme dans le mauvais sens.