Clinton Mata et Saël Kumbedi lors d’OL – Le Havre (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

En plus de Canal Foot et Prime Video, Le Havre - OL sera également diffusé sur DAZN ce dimanche à partir 17h05.

Après plus de quinze ans, l’OL va retrouver la Normandie et Le Havre pour un match de Ligue 1. Ce dimanche, les joueurs de Pierre Sage affrontent le HAC pour le compte de la 18e journée du championnat au Stade Océane. Un match capital pour les Lyonnais s’ils veulent continuer leur remontée au classement après trois succès de suite avant la trêve. Cependant, attention à l’excès de confiance et à cette formation havraise promue cette saison et qui a réalisé une première solide avec une 11e place au classement.

Pour ce premier affrontement de l’année 2024 en Ligue 1, les solutions sont multiples pour regarder le match à la télévision. En plus des traditionnels diffuseurs Canal Plus, via Canal Foot, et Prime Video qui se partagent la co-diffusion, une troisième façon de voir la rencontre est possible. À 17h05, il suffira de se brancher sur DAZN pour suivre ce Le Havre - OL, important dans la course au maintien, trois points séparent les deux formations. Alors sans plus tarder, si vous souhaitez suivre de manière optimale le match, cliquez ici.