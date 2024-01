Depuis le match aller, Le Havre et l’OL ont une dynamique similaire

Dos à dos lors du match aller (0-0), l’OL et Le Havre sont quasiment sur la même dynamique depuis cette mi-septembre. Cependant, les Lyonnais restent sur trois victoires de suite.

C’est peut-être le match le plus important de janvier. C’est du moins ce que certains pensent en interne à l’OL. Le déplacement au Havre ce dimanche (17h05) est vu comme un nouveau point de passage à passer sans encombre si le club lyonnais veut espérer s’extirper rapidement de la course au maintien. Avec trois points de retard sur le club normand, la formation rhodanienne pourrait recoller au 11e de Ligue 1 en cas de victoire. Dans le cas inverse, elle retomberait dans cette pensée négative qu’est la zone rouge.

On comprend alors pourquoi ce rendez-vous au Stade Océane est attendu avec sérieux et en même temps impasse dans le clan lyonnais. Pour poursuivre sur la bonne dynamique, Pierre Sage compte bien évidemment s’appuyer sur la série de quatre victoires pour mettre à mal Le Havre, promu séduisant de la première partie de saison.

14 points pris contre 13 pour le HAC

Pourtant, le HAC est loin d’être dans une phase ascendante. Il y a bien eu le derby contre Caen remporté en Coupe de France le week-end dernier, mais le club havrais marque un peu le pas après des débuts prometteurs. En septembre dernier, les joueurs de Lukas Elsner étaient repartis avec le point du nul de Décines (0-0) pour l’unique match d’intérim de Jean-François Vulliez.

Depuis, et malgré la première partie de saison chaotique de l’OL, ce sont bien les Lyonnais qui ont le plus gagné et remporté de points, même si les courbes sont sensiblement les mêmes. Le mois de décembre a forcément aidé à revoir cette dynamique à la hausse pour l'OL, mais avec quatre victoires depuis le match aller, Lyon a plus gagné que Le Havre (3 succès). Avec 14 points récoltés en douze matchs, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont pris un petit point de plus que Le Havre. Ils aimeraient bien que ce total passe désormais à quatre ce dimanche soir.

Le Havre - OL est à suivre en direct sur DAZN