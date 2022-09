OL - Académie : les résultats du week-end

(Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ce week-end, plusieurs équipes de l'académie de l'OL effectuaient leur rentrée. Pour leur premier match, les U15 et les U14 ont déroulé.

Si l'on excepte les U17, battus pour la première fois de la saison ce week-end, les autres formations de l'académie de l'OL ont performé samedi et dimanche. Outre la réserve et les U19, les U19 féminines, U16, U15 et U14 ont tous remporté leur match.

Certains faisaient leur rentré, à l'image des U16. Pour leur premier match de l'exercice 2022-2023, ces derniers ont remporté un court mais précieux succès sur le terrain de Lyon-La Duchère (2-1). Les Gones défieront Clermont dimanche prochain. Toujours au niveau régional, les U15 et U14, qui jouaient eux aussi la première journée de leur championnat, ont largement dominé le Cascol Football, respectivement 7-0 et 8-2. Les deux formations accueilleront Annecy le 18 septembre.

Nouvelle victoire pour les U19 féminines

Enfin, les U19 féminines, suite à un premier succès sur le terrain de Reims (1-3), ont doublé la mise en s'imposant à l'extérieur sur la pelouse du Paris FC. Un succès 3 à 0 grâce aux buts de Mélissa Bethi (3e), Sofia Bekhaled (43e, s.p) et Abigail Charpentier (89e). A noter que la gardienne rhodanienne, Féérine Belhadj a arrêté un penalty en première période, après une faute qu'elle avait concédé. Avec 6 points, les Fenottes occupent la première place du classement à égalité avec Dijon. Elles recevront Issy dimanche.