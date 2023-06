Antonin Da Fonseca en compagnie d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso (Twitter @antonindaf)

Responsable de la performance à Lille, Martin Buchheit va débarquer à l’OL durant l’été. Il travaillera en collaboration avec Antonin Da Fonseca.

Confirmé dans son rôle d’entraîneur de l’OL la saison prochaine, Laurent Blanc continue de s’entourer d’hommes de confiance. Arrivé avec Franck Passi et Philippe Lambert en octobre dernier, le Cévenol va voir débarquer Martin Buchheit à la reprise. Les deux se connaissent bien pour avoir collaboré du côté du PSG. Actuellement en poste à Lille, Buchheit arrive en qualité de responsable de la performance entre Rhône et Saône. Ce rôle est déjà adjoint à Antonin Da Fonseca. De quoi remettre en cause l’avenir de l’ancien préparateur physique du groupe professionnel ?

Un rôle plus élargi pour Buchheit

Ce ne serait pas le cas. Suivant les performances des joueurs de Laurent Blanc ainsi que des joueuses de Sonia Bompastor, Antonin Da Fonseca va conserver ses fonctions au sein de l’OL. Il va garder ses fonctions au sein de la cellule de la performance chez les pros et travaillera en relation avec Martin Buchheit. Ce dernier aura un rôle plus élargi ce qui ne l’empêchera pas d’échanger au quotidien avec son nouveau partenaire qui s'est notamment occupé de la réathlétisation de Malo Gusto cette saison.