Mercato : l’OL ne mettra pas la main sur Traoré

Hamari Traoré (Rennes) et Lilian Brassie (Brest) (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Courtisan déclaré d’Hamari Traoré, l’OL ne mettra pas la main sur le latéral droit. Le Malien ne va pas prolonger à Rennes, mais quitter la Ligue 1 durant l’été.

Florian Maurice avait annoncé une décision d'ici à la fin de la semaine. Le directeur sportif de Rennes espérait certainement que la décision d’Hamari Traoré serait favorable aux Rouge et Noir même si c’était "du 50/50". Finalement, le Stade Rennais va devoir se mettre à la recherche d’un remplaçant à son capitaine. Ce dernier va mettre les voiles et profiter de son statut de joueur libre pour une nouvelle expérience. Elle ne sera pas entre Rhône et Saône malgré la volonté de l’OL et de Laurent Blanc d’en faire le concurrent de Saël Kumbedi. Seulement, le changement de direction et la mise sur la touche de Bruno Cheyrou ont refroidi la piste ces derniers temps.

La Real va jouer la Ligue des champions

Pas de Rennes ni de Lyon pour Traoré qui va découvrir un nouveau championnat. À 31 ans, l’international malien va s’engager avec la Real Sociedad cet été, d’après les informations de Diaro Vasco. Au sein du club basque, Hamari Traoré va pouvoir disputer la Ligue des champions puisque la Real a terminé 4e de Liga cette saison. Un argument de poids et de choix quand l’OL n’avait rien à lui proposer sur le projet sportif pour la saison à venir. Le club lyonnais va donc devoir s'activer pour trouver une solution de repli. Encore faut-il qu'il y ait un capitaine à bord du navire lyonnais.