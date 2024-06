OL – Carnet rose : Jeffinho et sa femme attendent une fille

Le dimanche 16 juin, Jeffinho a annoncé qu'il attendait une autre petite fille. Une bonne nouvelle pour le joueur de l'OL qui vit des moments difficiles, entre ses problèmes physiques et judiciaires.

Jeffinho et sa femme attendent un nouvel enfant. Sur les réseaux sociaux, le jeune couple a publié des vidéos d’une fête, informant qu’ils seront de nouveaux parents. Les deux amoureux attendent une deuxième fille, plus de deux ans après la naissance de Maria. Un heureux événement pour le Brésilien de l'OL, qui n’est pas dans sa meilleure forme actuellement.

Une période pas facile

Blessé depuis le mois de mai 2024, l’ailier, pour le moment prêté à Botafogo, a loupé plus d’une dizaine de matchs. Ce problème contracté à la cuisse il y a quelques semaines n’est pas la seule épreuve que subit présentement l’homme de 24 ans. En effet, le natif de Volta Redonda a récemment porté plainte contre son club formateur. Selon lui, le Resende FC lui devrait une somme importante, à la suite de ses transferts. À noter que l’Olympique lyonnais l’avait acheté près de 10 millions d’euros en provenance de Fogo.

Jeffinho attend désormais que la justice brésilienne se saisisse de l’enquête. Le numéro 47 de l’équipe rhodanienne espère surtout que son corps se rétablira le plus rapidement possible, lui qui avait été intéressant lors de son retour à Fogão. En 18 rencontres, l’attaquant a inscrit cinq buts et a délivré deux passes décisives. Le droitier reviendra d’ailleurs à Lyon le 1ᵉʳ janvier 2025.

Toute la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais félicite les heureux parents.