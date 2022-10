Grâce à un deuxième succès contre la Pologne (3-1), l’équipe de France U19 s’est qualifiée pour le 2e tour des qualifications de l’Euro 2023. Kysha Sylla est restée sur le banc.

Deux matchs et déjà une qualification pour l’équipe de France U19. Après une première victoire mardi en ouverture de ce 1er tour de qualification pour l’Euro 2023, les Bleuettes ont récidivé ce vendredi contre la Pologne (3-1). Grâce à un doublé de Ribadeira (11e, 90+2e) et un but Ndongala (43e), la France est assurée de finir dans les trois premiers de son groupe.

Les joueuses de Sandrine Ringler ont connu une frayeur avant l’heure de jeu avec l’exclusion de la gardienne Toussaint (56e) et une réduction du score de Rohn mais les Bleuettes seront bien présentes au 2e tour des qualifications pour l’Euro au printemps prochain. Capitaine et buteuse lors de la première rencontre, Kysha Sylla est restée toute la rencontre sur le banc. Dernier match pour du beurre lundi 10 octobre face à la République d'Irlande (14h00).