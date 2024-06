OL (F) - Mercato : Majri s'amuse d'une rumeur qui l'envoie à l'Inter

Amel Majri, Wendie Renard et Selma Bacha, joueuses de l’OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Lundi, Amel Majri n'a pas hésité à ironiser sur X, avec une réponse à une rumeur qui l'envoie à l'Inter.

Avec les réseaux sociaux, les rumeurs sur le mercato vont très vite. Mais souvent, les sportifs n'hésitent pas à démentir eux-mêmes les rumeurs. Lundi, Amel Majri a repris une information sur X, qui annonçait qu'elle allait s'engager avec l'Inter dans les prochains jours : "INTERéssant ! J'étais pas au courant #ForzaInter", avec un jeu de mots. La rumeur provient de Stefano Berardo, un journaliste qui travaille pour le site Firenze Viola, spécialisé dans l'actualité de la Fiorentina. Pour le moment, rien n'indique un départ de Majri. L'OL devrait d'ailleurs compter sur l'arrivée de Sofie Svava, après la fin de son contrat avec le Real Madrid.

Majri dans le groupe d'Hervé Renard ?

Ce qui est sûr, c'est qu'Hervé Renard pourrait appeler Majri pour faire partie de la pré-liste olympique. Mais sa présence est plus qu'incertaine, puisque l'internationale française n'a pas été appelée lors du mois de mars. Le sélectionneur des Bleues a justifié sa décision, avec la concurrence : "Ça ne veut pas dire qu’on n'est pas une bonne joueuse quand on n’est pas appelée, mais j’ai des choix à faire. C’est difficile de voir ses collègues à la télé, mais ça doit donner encore plus d’envie, la liste va se réduire de semaine en semaine avant les JO, c’est un message, mais un message qu’il faut bien entendre". Réponse définitive le 20 juin.