Euro : un 2e match déjà décisif pour l'Albanie de Sylvinho (ex-OL)

Ce mercredi à 15h, l'Albanie entraînée par Sylvinho joue un match crucial pour son avenir dans l'Euro contre la Croatie. Les deux équipes ont perdu leur premier match.

Après une défaite d'entrée contre l'Italie (1-2), l'Albanie n'a plus le droit à l'erreur. Même si les quatre meilleurs 3e de la compétition se qualifient, un deuxième revers d'affilée condamnerait presque la formation de Sylvinho. L'ancien entraîneur de l'OL est conscient de la gravité de ce match : "Nous sommes tombés dans un groupe très difficile, mais pour nous, c'est une joie de jouer contre les meilleures équipes. En 90 minutes, plus le temps additionnel, si on lâche tout sur le terrain, tout peut se passer. On est ici, on doit jouer et y croire. On n'a pas encaissé trois, quatre buts contre l'Italie", a t-il expliqué après le premier match.

Le groupe de la mort

Ce qui complique la tâche pour les Albanais, c'est qu'ils jouent l'Espagne le 24 juin après ce match contre les Croates. Les deux équipes ont perdu leur premier match, dans cette poule relevée. Dans ce groupe B, il est encore impossible de savoir qui va tirer son épingle du jeu pour se qualifier, même si la Roja et la Nazionale sont bien partis, avec 3 points chacun d'entrée. Cependant, l'Albanie a montré des choses intéressantes contre l'Italie, et va croire en ses chances jusqu'au bout.