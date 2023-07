OL féminin : Dabritz et Dumonay perdent en match amical

Sara Däbritz (OL) lors d’Allemagne – Suède en février 2022 (Photo by INA FASSBENDER / AFP)

En pleine préparation pour la Coupe du monde, qui débute le 20 juillet prochain, Dabritz et Dumonay (OL) jouaient en match amical.

L'OL féminin sera bien représenté pour la prochaine Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande. À l'image de la France, jeudi dernier en Irlande (0-3), les différentes nations s'affrontent dans les traditionnels matchs de préparation. Certaines Lyonnaises sont concernées depuis deux jours.

Sara Dabritz a pris part au match de l'Allemagne face à la Zambie, ce vendredi soir. Titulaire au milieu de terrain, l'ancienne Parisienne a joue plus d'une heure avant de sortir à la 64e minute alors que son équipe est menée 2-0 par les Zambiennes. La Nationalelf parvient à revenir à 2-2 notamment grâce à Alexandra Popp avant d'encaisser un nouveau but dans le temps additionnel (2-3). Les Allemandes s'inclinent donc à plus de semaines de leur premier match de poule face au Maroc.

Le résultat ne fut pas meilleur pour Melchie Dumonay. Titulaire avec Haïti contre la Corée du Sud, la nouvelle joueuse de l'OL s'est rapidement mis en évidence. À la 16e minute, elle permet à la Montpelliéraine Nerilia Mondesir d'ouvrir le score. Elle quitte ses partenaires après 70 minutes de jeu. Haïti s'incline 2-1 avant d'affronter l'Angleterre, pour le premier match du groupe D de cette Coupe du monde.