OL - Francfort : des heurts entre supporters lyonnais et allemands

Mercredi, en marge de la rencontre de Ligue Europa, des heurts ont éclaté dans le centre-ville de Lyon. Les forces de police ont dû intervenir pour séparer les supporters de l’OL et de l’Eintracht Francfort.

Avec l’important contingent qui allait débarquer, il fallait un peu s’y attendre. Malheureusement, serait-on proche de dire. Comme souvent, l’Eintracht Francfort va pouvoir compter sur ses supporters ce jeudi soir (21h) au Parc OL. Le parcage visiteurs affichera complet avec 3 000 fans allemands et certains devraient sûrement avoir réussi à déjouer le contrôle du club lyonnais pour prendre place dans les tribunes annexes. L’arrivée de cette masse de supporters se fera sous haute surveillance et ce n’est pas la veille de cette rencontre qui risque de faire retomber la pression des autorités et du club lyonnais. En marge de cette rencontre OL - Francfort, des fans allemands ont déjà débarqué dans la capitale des Gaules, non sans quelques heurts, comme appris par BFM Lyon et Le Progrès.

Aucun blessé à déplorer

Mercredi soir, des affrontements ont eu lieu dans le centre-ville de Lyon entre supporters de l’OL et de l’Eintracht Francfort. Dans le 6e arrondissement, du côté du cours Vitton, plusieurs centaines d’individus allemands ont croisé la route d’un groupe de supporters lyonnais et il n’en fallait pas plus pour que les choses dégénèrent aux alentours de 23h-23h30. Fort heureusement, la police est rapidement intervenue et l’usage de gaz lacrymogènes a permis de disperser les deux groupes. Si aucun blessé n’est à déplorer, cela risque d’augmenter un peu plus la surveillance déjà importante prévue pour ce jeudi soir à Décines.