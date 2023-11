L’OL Futsal défie l’AS Martel Caluire, avant-dernier ce samedi (18h)

Auteur d’un sans-faute depuis le début de la saison, l’OL Futsal pointe en tête du classement. Les hommes de David Touré affrontent AS Martel Caluire, avant-dernier du championnat, ce samedi à Décines (18h).

Une simple formalité ce samedi au gymnase Charlie Chaplin de Décines (18h) ? Leader invaincu de Régional 1, l’OL Futsal accueille l’AS Martel Caluire. Le club lyonnais pointe à l’avant-dernière place et ne semble pas représenter à un adversaire coriace sur le papier pour l'OL. Mais attention à l’excès de confiance dans ce genre de confrontation. Car si l’AS Martel Caluire n’affiche qu’un seul point en six matchs, il n’est pas de ceux à prendre des buts à pelle. L’ASMC a par exemple pris moins de buts (28) que l’AS Saint-Priest (30), pourtant quatrième au classement. Mais c’est bien offensivement que Caluire est en difficulté.

Si l’OL Futsal se montre solide défensivement, il n’y aurait donc aucun problème à signer une septième victoire de rang dans ce championnat de Régional 1. Avec notamment un duel entre Limonest, troisième, et la réserve du GOAL FC, cinquième, dans le même temps, le club lyonnais a l’occasion de faire un trou sur ses concurrents. Avec le déplacement à Limonest le week-end prochain en ligne de mire.