Pendant que l’équipe première joue sa place en D2 la saison prochaine, la réserve de l’OL Futsal dispute ce dimanche (16h) la finale de la Coupe du Rhône. Les Lyonnais affrontent la réserve de l’AS Saint-Priest à Caluire.

Décidément, c’est un week-end important pour les équipes de l’OL Futsal. Samedi, l’équipe fanion a malheureusement manqué son premier rendez-vous des barrages d’accession à la D2 en perdant d’un but à domicile contre Nice Futsal Club (3-4). Il reste encore la manche retour, mais il faudra sortir un gros match samedi prochain dans le sud de la France. En attendant de penser à ce match retour, les joueurs de David Touré seront sûrement présents en nombre ce dimanche à Caluire pour encourager l’équipe réserve. Cette dernière dispute en effet la finale de la Coupe du Rhône face à la réserve de l’AS Saint-Priest à 16h.

Oublier les évènements extra-sportifs des dernières semaines

Dans la salle Lucien Lachaize, il sera enfin question de sportif pour l’équipe 2 de l’OL Futsal. Les dernières semaines ont été marquées avant tout par les incidents qui ont éclaté à Décines en marge du choc de l’équipe fanion contre l’ALF. Une bagarre générale avait éclaté entre la réserve de l’OL Futsal et le club de Vaulx United, tous deux à la lutte pour la montée. Cela avait donné lieu à plusieurs blessés et surtout à une sortie de la maire de Décines estimant que le futsal n’avait plus sa place dans sa ville.