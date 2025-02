Comme Pierre-Antoine Dorival la semaine passée, Alejandro Gomes Rodríguez a participé à son premier entraînement avec les professionnels ce mardi.

Depuis sa prise de fonction, Paulo Fonseca fait appel à des jeunes pour compléter son groupe professionnel lors des entraînements en milieu de semaine. Romain Perret par exemple est constamment avec les "grands", lui le meilleur buteur de la réserve. Mais il n'est pas le seul, Erawan Garnier aussi a connu cette joie, tout comme la semaine dernière, Pierre-Antoine Dorival. Ce mardi, ils ont été rejoints par Alejandro Gomes Rodríguez.

Gomes Rodríguez est en forme

A 16 ans, l'attaquant anglais a vécu sa première séance avec Corentin Tolisso, Clinton Mata et consorts. Il faut dire que le joueur de la génération 2008 se montre particulièrement performant lors de ses dernières sorties. Le week-end passé, il a inscrit un doublé avec la réserve rhodanienne contre Chassieu-Décines (4-0), en plus d'une passe décisive. Deux réalisations qui répondaient à son triplé en Coupe Gambardella face à Alès la semaine précédente (0-8).

Sa montée en puissance perçue depuis 2025 est donc saluée par le staff de l'équipe première. Lors de l'entraînement, il accompagnait notamment Perret et Dorival. Reste à voir désormais si cette convocation se prolongera dans les jours et semaines venir avec des allers-retours réguliers entre l'effectif Pro 2 de Gueïda Fofana et celui de Fonseca.