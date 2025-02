OL féminin : une Fenotte retenue en équipe de France U19

Plusieurs Lyonnaises, mais une seule portant actuellement le maillot de l’OL, joueront avec l’équipe de France U19 fin février. La défenseure Valentine Sellenet est retenue avec les Bleuettes.

Des quatre Rhodaniennes présentes lors du stage de fin janvier, elle est l’unique rescapée. Dans quelques jours, Valentine Sellenet, défenseure de la réserve de l’OL féminin en troisième division, ira au rassemblement de l’équipe de France U19. Elle sera donc la seule joueuse actuelle de l’Olympique lyonnais, puisque les trois camarades qui l’accompagnaient, Lou Marchal, Ambre Ouazar et Romane Rafalski, n’ont pas passé le cap.

Mais parmi les 20 footballeuses appelées par le staff de Philippe Joly, plusieurs noms ne seront pas inconnus des suiveurs des Fenottes. Dans ce groupe, on retrouve certaines filles ayant déjà évolué avec les professionnelles. Wassa Sangaré, prêtée au Havre, est convoquée, tout comme Maëline Mendy et Liana Joseph, provisoirement à Strasbourg. N’oublions pas non plus Julie Swierot, à Reims pour la saison, également dans la liste.

Un tournoi amical en Espagne

Ces jeunes femmes tentent de gagner du temps de jeu et d’engranger de l’expérience, avant de revenir gonfler les rangs des "grandes" lors du prochain exercice. Nous retrouverons donc un peu de l’OL dans cet effectif. Celui-ci voyagera en Espagne entre le 19 et le 26 février. Direction d’abord Clairefontaine, avant de partir dans la province d’Alicante pour un tournoi amical. Les Françaises y défieront la Suède (22/02) puis la Norvège (25/02).

Les deux confrontations permettront de préparer le deuxième tour des qualifications à l’Euro de la catégorie. Cette échéance aura lieu au printemps (entre fin mars et début avril). La phase finale, elle, se disputera du 15 au 27 juin en Pologne.