Ce mercredi, le conseil d’administration de la LFP va se réunir en urgence pour discuter du dossier DAZN. Le diffuseur officiel de la Ligue 1 pourrait remettre en cause son contrat dans les prochains jours.

Le cirque est total depuis des mois mais le rideau est encore loin d’être baissé. Ou alors proche de l’être suivant la position dans laquelle on regarde la gestion des droits TV. Depuis des mois, plusieurs clubs dont l’OL ont alerté sur cette gestion et l’attribution à DAZN et beIN Sports des dix affiches par week-end. Avec un montant total divisé par deux par rapport à ce qu’espérait Vincent Labrune, les formations de Ligue 1 ont vite déchanté. Elles pourraient faire encore un peu plus la grimace dans les jours et mois à venir. En effet, selon plusieurs médias, DAZN ne devrait payer que 50% de l’échéance à venir et devrait également engager un recours en justice contre la LFP.

« Une situation malheureusement urgente »

Le diffuseur, dont la stratégie commerciale est plus que critiquable, se plaint des conditions difficiles dans lesquelles il doit exploiter ses droits. Au centre de ces critiques se trouve bien évidemment le piratage qui a explosé depuis le début de la saison suite aux tarifs proposés par DAZN. Face à ce qui peut ressembler à un point de non-retour, la LFP a donc convoqué en urgence un conseil d'administration, ce mercredi à 17 h 30.« La presse s'est déjà faite l'écho d'un certain nombre de rumeurs et la situation est malheureusement urgente », est-il écrit dans le mail de convocation. La Ligue 1 va mal et ce n’est pas près de s’arranger…