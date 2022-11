OL : Horan et les Etats-Unis affrontent à nouveau l'Allemagne

Lindsey Horan sous le maillot des Etats-Unis, contre le Mexique (Photo by Julio Cesar AGUILAR / AFP)

Le deuxième duel entre les Etats-Unis et l'Allemagne aura lieu ce dimanche (23h). Pour Lindsey Horan et ses coéquipières, l'enjeu est de mettre un terme à leur série de trois défaites consécutives.

L'Europe ne réussit pas aux Etats-Unis récemment. Après l'Angleterre (2-1) et l'Espagne (2-0), l'Allemagne est parvenue à s'imposer dans la nuit de jeudi à vendredi contre les Américaines (1-2). Ce revers, le troisième de rang pour Lindsey Horan et ses coéquipières, était le premier à domicile depuis plus de cinq ans.

Les championnes du monde en titre espèrent désormais mettre fin à leur série noire et dans le même temps, laver l'affront du dernier match. Ce dimanche à partir de 23 heures, elles reçoivent à nouveau les Allemandes pour l'ultime rendez-vous de la double confrontation entre les deux équipes.