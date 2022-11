Ligue 1 : le bilan de l'OL à domicile en 2022

Loin d'être exempt de tout reproche, l'OL a vécu une année 2022 très difficile. Pour autant, son bilan à domicile est respectable sur l'année civile, avec 12 succès dans son stade.

Devenu une équipe n'imposant plus la crainte chez l'adversaire, l'OL vit une des périodes les plus difficiles de son histoire récente, d'autant plus que cela commence à durer. L'année 2022, qui s'achèvera avec un déplacement à Brest fin décembre, a été très difficile pour le club, qui a changé d'entraîneur mi-octobre. Puisque la Coupe du monde va couper la Ligue 1 en deux et que les joueurs de Laurent Blanc ne reverront pas le Grand Stade avant janvier 2023, du moins en compétition officielle, l'heure est au bilan.

Sur les 11 derniers mois, l'équipe rhodanienne a évolué à 18 reprises à domicile en Ligue 1. A cheval sur les deux saisons, il cumule 12 victoires, pour 3 nuls et 3 défaites. Cela fait donc un total de 39 points récoltés sur 54 possibles, preuve que l'Olympique lyonnais a plutôt fait le travail chez lui, même si cela n'a pas toujours été flamboyant et qu'il peut toujours mieux faire. Les coéquipiers de Moussa Dembélé ont inscrit 41 buts (2,3 par rencontre), pour 20 réalisations concédées (soit une moyenne de 1,1 par affiche).

L'humiliation West Ham en Ligue Europa, le carton face à Bordeaux

On retiendra notamment le carton infligé à Bordeaux au mois d'avril (6-1), mais aussi la victoire arrachée contre l'OM avec une formation amoindrie (2-1 en février). En revanche, la réception de Rennes au mois de mars restera comme une grosse déception (2-4). Le Stade Rennais est d'ailleurs une des rares équipes françaises à s'être imposée à Décines en 2022, en plus de Lille (0-1) et du PSG (0-1).

La véritable déception à domicile sur cette année civile a eu lieu au mois d'avril, lors du quart de finale retour de Ligue Europa. Opposé à West Ham, l'OL a été complétement baladé par les Anglais, au point d'encaisser un cinglant 3 à 0 à domicile, dans un stade pourtant en fusion. Il s'agissait du 2e rendez-vous européen dans cette enceinte en 2022 après la venue de Porto lors des 8es de finale (1-1).