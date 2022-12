OL : Laurent Blanc se penche sur les coups de pied arrêtés

Interrogé sur les nombreux buts encaissés par l'OL sur corner, Laurent Blanc a disserté plus globalement sur les coups de pied arrêtés dans le football.

Ce n'était pas forcément la question de base, mais finalement, Laurent Blanc a livré une réponse plutôt intéressante. Ce vendredi, l'entraîneur de l'OL a été questionné sur les nombreuses réalisations concédées sur corner par l'Olympique lyonnais. Plus que sa formation, le coach rhodanien a livré son point de vue sur les coups de pied arrêtés.

La surface est devenue "le royaume des attaquants"

Il regrette que la surface de réparation soit devenue "le royaume des attaquants". "Quand je vois les résumés des équipes adverses, beaucoup prennent des buts sur ces phases de jeu. Est-ce que c'est lié le marquage individuel ? Maintenant, on ne peut plus rien faire dans les surfaces. C'est de plus en plus délicat de défendre efficacement, sauf à prendre de gros risques. Si l'arbitre central ne voit pas, il reste la VAR. Peut-être que dans le futur, il faudra faire du marquage de zone, pense-t-il. Après, c'est de la responsabilité individuelle. Même à très haut niveau, il y a des oublis et des problèmes de concentration chez les défenseurs. Ils veulent regarder le ballon et ils oublient l'adversaire."