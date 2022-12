OL - Clermont : pas de retour à Lyon pour Gonalons

Rafael Ratao (Toulouse) face à Maxime Gonalons (Clermont) (Photo by THIERRY ZOCCOLAN / AFP)

De retour en Ligue 1 l'été dernier, Maxime Gonalons ne retrouvera pas l'OL. Le milieu de terrain de Clermont est forfait pour la rencontre du week-end.

C'est certainement une déception pour Maxime Gonalons. Arrivé l'été dernier à Clermont, l'ancien joueur de l'OL a retrouvé la Ligue 1 et devait revenir dans le Rhône pour la première fois depuis son départ en 2017 dimanche 1er janvier. Mais le milieu de terrain ne participera pas à l'affiche entre Lyonnais et Clermontois.

Un début de saison en pointillé

Comme l'indique le quotidien La Montagne, Gonalons s'est blessé aux ischio-jambiers lors de l'entraînement de jeudi après-midi. Déjà touché par une douleur au mollet sur le début de saison, le joueur de 33 ans a pris part à dix matchs de son nouveau club, dont huit comme titulaire. L'ex-capitaine de l'Olympique lyonnais passera des examens ce vendredi pour connaître la durée de son indisponibilité. Son partenaire, Mehdi Zeffane, est lui incertain.

Devant la presse, Laurent Blanc avait évoqué le cas de l'ancien international français qu'il avait sélectionné chez les Bleus. "J'aimais ce joueur-là, a-t-il indiqué. C'est le style de footballeur qui rééquilibre un groupe. On ne pense pas forcément à lui en premier quand on fait l'équipe, on pense à ceux qui brillent. Mais si vous n'avez pas ces garçons de l'ombre qui permettent aux autres de briller, vous le sentez."