OL - Lens : horaires, diffusion TV, avant-match

Qualifié pour les quarts de Coupe de France durant la semaine, l’OL retrouve la Ligue 1 dimanche face à Lens. Horaire, diffusion TV, retrouvez toutes les informations pratiques de cet OL - Lens comptant pour la 23e journée de Ligue 1.

L’avant-match

Un souffle nouveau a-t-il pris possession du groupe de l’OL ? Trois semaines après la débâcle contre Strasbourg, il semblerait bien que ce revers a été un mal pour un bien. Sept points sur neuf en championnat, une qualification pour les quarts de Coupe de France, il y a bien longtemps qu’une dynamique aussi positive n’avait pas été observée entre Rhône et Saône. Seulement, cette embellie ne sera validée que par un bon résultat ce dimanche face à Lens. Dans sa quête de rebond, l’OL se doit de prendre des points contre des concurrents à l’Europe et la réception des Lensois rentre dans cette optique.

De leurs côtés, les Sang et Or marquent un peu le pas ces derniers temps et se montrent plus poussifs. Toujours sur le podium avant cette 23e journée à égalité avec l’OM, les hommes de Franck Haise n’ont pourtant gagné qu’un seul de leurs cinq derniers matchs en championnat (4N, 1D) et restent sur une qualification poussive contre Lorient en Coupe de France. Le bon moment pour l’OL ?

A quelle heure se joue OL - Lens ?

Avec la Ligue des champions la semaine prochaine, pas de PSG en clôture de la 23e journée mais bien cet OL - Lens. Les supporters lyonnais ont rendez-vous à 20h45 pour suivre cette rencontre au Parc OL avec Mr Eric Wattellier au sifflet. L’enceinte de Décines ne devrait pas être loin d’afficher complet puisque plus de 50 000 supporters sont attendus ce dimanche soir.

Su quelle chaîne voir OL - Lens ?

Pour ceux qui n’auraient pas la motivation de braver le froid lyonnais ainsi que l’horaire, il existe toujours la solution de repli qu’est un bon match de football devant la télévision. Il faudra pour cela se brancher sur Prime Video pour suivre en direct cet OL - Lens qui a tout d’une rencontre intéressante sur le papier.