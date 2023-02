OL - Lens : la stabilité de mise dans le onze lyonnais ?

Pour ce troisième rendez-vous en une semaine, Laurent Blanc ne devrait pas faire tourner. Seuls Saël Kumbedi et Nicolas Tagliafico devraient intégrer le onze par rapport à celui contre Lille.

Laurent Blanc l’a avoué vendredi en conférence de presse, il y avait besoin de faire de la place dans le groupe lyonnais durant le mercato hivernal. Six joueurs sont partis, trois sont arrivés et l’entraîneur lyonnais estime qu’il peut compter sur un effectif suffisant pour disputer deux compétitions dans cette seconde partie de saison. Pour le moment, Blanc est plutôt verni avec les blessures et ne doit regretter que l'absence de Malo Gusto pour la réception de Lens, ce dimanche (20h45). Malgré un groupe presque au complet et à l’enchaînement des matchs, l’entraîneur cévenol semble avoir trouvé une recette qui fonctionne depuis quelques matchs et ne devrait pas en déroger face aux Lensois.

Blanc semble avoir trouvé sa base

Ce rendez-vous dominical a beau être le troisième en une semaine, Laurent Blanc va faire confiance à ceux qui sont allés décrocher la qualification en Coupe de France. Sans Gusto, Saël Kumbedi va logiquement faire son retour dans le onze, lui qui était suspendu contre Lille. C’était aussi le cas de Nicolas Tagliafico qui va renvoyer Henrique sur le banc pour cette rencontre de la 23e journée de Ligue 1. Pour le reste, ce devrait être du classique avec un 4-4-2 en losange qui fonctionne. Ne reste plus qu’à le prouver et le confirmer face à un adversaire tel que le RC Lens.

La composition probable de l’OL : Lopes - Kumbedi, Diomandé, Lovren, Tagliafico - Lepenant, Tolisso, Caqueret - Cherki - Lacazette, Barcola