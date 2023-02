Ligue 1 : Eric Wattellier arbitrera le choc OL - Lens

Pour clôturer la 23e journée de Ligue 1, l’OL reçoit Lens dimanche au Parc OL. Cette rencontre sera arbitrée par Eric Wattellier.

Semaine charnière ou pas pour Laurent Blanc, les prochains jours pourraient bien relancer ou mettre fin aux espoirs lyonnais. En accueillant Lille mercredi en 8es de finale de Coupe de France, l’OL a la possibilité de continuer son parcours dans la coupe et de se rapprocher de l’Europe et d’une victoire finale. Le chemin est encore long mais une qualification pour le tour suivant pourrait donner de la confiance au groupe lyonnais avant de recevoir un autre club venu du Nord. En effet, dimanche, le RC Lens viendra également défier l’OL dans son antre décinois.

Un choc pour terminer la 23e journée de Ligue 1 et voir l’OL espérer continuer à croire en des lendemains heureux dans le championnat. Pour cette rencontre OL - Lens, Eric Wattellier sera au sifflet. Ce sera la troisième fois de la saison que l’arbitre de 35 ans dirigera une rencontre lyonnaise, la troisième fois au Parc OL après Troyes et Nice. Il sera assisté par Julien Aube et Valentin Evrard. Tandis que Pierre Gaillouste et Olivier Thual seront en charge de la VAR, Azzedine Souifi sera le 4e arbitre.