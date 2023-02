OL : Lacazette parmi les joueurs les plus décisifs d’Europe

Auteur de son 13e but en Ligue 1 cette saison, Alexandre Lacazette a soigné son retour. Décisif, il fait partie de ce qu’il se fait de mieux en Europe cette saison.

Il aurait préféré que ses buts soient "la cerise sur le gâteau". Malheureusement, ils sont plus une éclaircie qu’autre chose dans la saison compliquée de l’Olympique lyonnais. Pourtant, Alexandre Lacazette réussit à maintenir à flot une formation lyonnaise qui espère avoir encore quelque chose à jouer dans cette deuxième partie de saison. Cette semaine avec les réceptions de Lille et Lens devrait apporter son lot de réponse ou de déception suivant les résultats. En tout cas, Lacazette compte bien apporter sa pierre à l’édifice pour tenter d’aider l’OL à aller au bout de cette saison de la meilleure façon possible.

"J’aurais préféré qu’on soit plus haut au classement, qu’on soit meilleur et que mes statistiques personnelles ne soient que la cerise sur le gâteau, a-t-il avoué à deux jours du choc contre Lille. Cette saison, c’est un peu compliqué, on vit avec et je sais que mes buts restent importants pour l’équipe pour la saison et continuer d’espérer et atteindre cet objectif. Mais oui j’espérais être décisif en revenant ici."

Il l’est bien plus même. Si l’on peut regretter une partie de son leadership, Alexandre Lacazette assume dans ce qu’on attend de lui : se montrer efficace devant le but adverse. En trouvant la lucarne troyenne samedi soir, le capitaine a inscrit son 13e but de la saison. Il n’est qu’à une longueur d’être le meilleur buteur de la Ligue 1 mais en étant impliqué sur 52,6% des buts lyonnais, il porte sur ses épaules le secteur offensif. Avec 16 buts et 4 passes toutes compétitions confondues, Alexandre Lacazette est le 9e joueur le plus décisif en Europe cette saison. Plutôt pas mal pour un attaquant qui n’avait inscrit que 4 buts (7 passes) en Premier League la saison dernière.