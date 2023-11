Initialement prévu à 11h ce jeudi, l'entraînement de l'OL a été reporté à l'après-midi en raison de la mise à pied de Fabio Grosso. Selon nos informations, la séance du jour devrait débuter à 15h30 sous les ordres de Pierre Sage.

L'entraînement du jour ne sera pas officié par Fabio Grosso, mais par Pierre Sage. L'entraîneur italien en poste depuis septembre dernier a été mis à pied ce jeudi après des résultats insuffisants. C'est donc le directeur du centre de formation de l'OL qui va assurer l'interim pour les prochaines échéances, à commencer par la séance de jeudi. Celle-ci était initialement programmée à 11h, mais a dû être décalée à l'après-midi en raison des bouleversements. Le coup d'envoi de ce nouveau cycle devrait être donné à 15h30 selon nos informations.

Pierre Sage sera ensuite en charge de l'effectif professionnel en tant qu'intérimaire samedi face au RC Lens (17h) et mercredi face à l'OM (21h) dans le match en retard de la dixième journée de Ligue 1. Durant l'entraînement du jour, Pierre Sage sera notamment accompagné par Jérémie Bréchet, responsable des U19 de l'OL. Ce dernier avait officié en Ligue 1 face au Havre en septembre dernier aux côtés de Jean-François Vulliez et Sonny Anderson entre le départ de Laurent Blanc et l'arrivée de Fabio Grosso.