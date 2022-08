OL : les Fenottes sont parties en direction des Etats-Unis

Damaris Egurrola et Danielle van de Donk (crédit : David Hernandez)

Très tôt ce samedi matin, les Fenottes ont pris la direction des Etats-Unis pour une semaine. Premier arrêt Seattle, avant le tournoi à Portland.

Il fallait se lever de bonne heure ce samedi pour les Fenottes. Très tôt ce matin, les joueuses de Sonia Bompastor avaient rendez-vous, avant de prendre l'avion direction les Etats-Unis. Avec un groupe de 24 joueuses, l'OL se rend tout d'abord à Seattle pour rendre visite à l'OL Reign.

Un premier match le 17 août

Dimanche, à la mi-temps du match entre la franche américaine de l'Olympique lyonnais et Gotham (21h, heure française), des festivités seront organisées en l'honneur des coéquipières d'Amandine Henry. Après cela, les championnes de France et d'Europe iront à Portland pour disputer la Women’s International Champions Cup. Ce tournoi très relevé avec Chelsea, les Thorns et Monterrey servira de préparation avant le trophée des championnes le 28 août. Les Rhodaniennes défieront tout d'abord les Anglaises le 17 août (2h30).

Pour certaines, ce voyage sera l'occasion de retrouver la forme car les internationales françaises et l'Allemande Sara Däbritz viennent tout juste de revenir après l'Euro.