OL : les résultats de l'académie ce week-end

Hormis le groupe Pro 2, toutes les équipes lyonnaises ont gagné ce week-end. Les U14 et U15 ont notamment remporté leur derby face à l'ASSE.

Le week-end fut globalement profitable à l'OL. Toutes les équipes engagées sur le terrain vert ont triomphé samedi et dimanche, sauf la réserve, opposée à Jura Sud (1-3).

On soulignera spécialement la double victoire des U14 et 15 contre Saint-Etienne dans le derby, respectivement 5-4 et 1-0. Une très bonne opération pour les Gones qui caracolent en tête de leur championnat et ont battu un adversaire direct. Le 5 mars, ils recevront le Cascol Football pour confirmer leur dynamique.

Les U16 ont eux aussi dominé un concurrent régional, Lyon-La Duchère. Les jeunes Lyonnais se sont imposés sur le score de 2 à 1 à l'extérieur. Premiers de leur poule, ils comptent le même nombre de points (24) que Saint-Priest, deuxième. Samedi, ils effectueront un court déplacement du côté de Clermont dans le cadre de la 13e journée de Régional 1.

Benyahia et Malard avec la réserve féminine

Mais le carton du week-end est à mettre au crédit des filles d'Antoine Capinielli. La réserve féminine a balayé Saint Romain Sanne 15 à 0. Elle conserve ainsi ses sept longueurs d'avance sur l'ASSE, victorieuse du choc face à l'Olympique Valence. Les Fenottes tenteront de poursuivre leur parcours parfait dimanche prochain lors du déplacement à Bourgoin.

Dans cette partie, Melvine Malard, qui reprend petit à petit la compétition, ainsi qu'Inès Benyahia, ont inscrit un doublé.

Les résultats de l'académie de l'OL

OL U14 - ASSE : 5-4

OL U15 - ASSE : 1-0

Lyon-La Duchère - OL U16 : 1-2

Réserve féminine de l'OL - St Romain Sanne : 15-0