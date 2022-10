Le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions féminine a lieu ce lundi à 13h. Les Fenottes, tenantes du titre, sont dans le chapeau 1.

Le début du mois d'octobre est synonyme de retour de la Ligue des champions pour les Fenottes. Dans quelques semaines débutera la phase de groupes de la compétition. Tenant du titre, l'OL remet sa couronne en jeu avec l'objectif de la conserver. En attendant, le tirage au sort a lieu ce lundi à 13 heures à Nyon (Suisse).

Placé dans le chapeau 1, l'Olympique lyonnais est certain d'éviter Barcelone, Wolfsburg, Chelsea et le PSG. Il pourrait en revanche se confronter au Bayern Munich, comme la saison dernière, ou encore à Arsenal. A noter que la Juventus Turin et le Real Madrid sont dans le pot 3. Benfica et la Roma se trouvent dans le 4e chapeau.

Les chapeaux de la phase de groupes :

Chapeau 1 : OL, Barcelone (ESP), Wolfsburg (ALL), Chelsea (ENG)

Chapeau 2 : PSG, Slavia Prague (RTC), Arsenal (ENG), Bayern Munich (ALL)

Chapeau 3 : Rosengard (SWE), Juventus (ITA), Real Madrid (ESP), St Polten (AUT)

Chapeau 4 : Zurich (SUI), Vllaznia (ALB), Benfica (POR), Roma (ITA)