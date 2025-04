Alexandre Lacazette célèbre son but lors d’OL – Brest (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Dans la quasi obligation de gagner ce samedi soir contre Lille, l'OL se présentera dans un traditionnel 4-2-3-1. Toutefois, Paulo Fonseca a effectué quatre changements par rapport à Strasbourg. Alexandre Lacazette et Thiago Almada sont préférés à Georges Mikautadze et Rayan Cherki.

Paulo Fonseca a beau avoir assuré que cet OL - Lille ne serait pas décisif, il règne quand même un sentiment d'urgence pour les Lyonnais au moment de recevoir les Dogues. Battus par Strasbourg lors de la dernière journée de Ligue 1, ils ont quitté les places européennes, bien que toujours à cinq points de la seconde place. Seulement, il faudra gagner à domicile ce samedi soir pour continuer à croire à ce rêve de Ligue des champions. Une nouvelle contreperformance et les carottes ne seraient pas cuites, mais bien entamées. L'air européen qui peut régner avec la venue de Lille et la perspective de Manchester United dans cinq jours devraient transcender les coéquipiers d'Alexandre Lacazette à afficher le visage séduisant du premier acte à Strasbourg, mais pendant 90 minutes cette fois-ci.

Pour ce rendez-vous de la 28e journée de Ligue 1, Paulo Fonseca a effectué quatre changements dans son onze de départ. Le capitaine retrouve une place à la pointe de l'attaque malgré la bonne forme de Mikautadze. Il ne sera pas soutenu par Rayan Cherki qui prend place sur le banc. Dans le 4-2-3-1 de l'OL, Tolisso enchaîne encore comme meneur et le couloir gauche sera occupé par Thiago Almada. Autres ajustements avec les retours de Matic et Tagliafico au détriment de Veretout et Abner.

La composition de l'OL : Perri - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Matic - Nuamah, Tolisso, Almada - Lacazette