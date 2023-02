OL - Lille : vers une faible affluence au Parc OL

En raison de l’horaire, le club ne s’attend pas à une grosse affluence ce mercredi. Moins de 30 000 supporters sont attendus pour cette belle affiche entre l’OL et Lille.

Il n’y a pas que les supporters qui pestent contre la programmation des 8es de Coupe de France. Au sein du club lyonnais aussi, l’heure est au questionnement de cet horaire fixé à 18h15 pour un tel rendez-vous. Bien que la zone A dont dépend l’agglomération lyonnaise est en vacances, cet horaire précoce dans la journée ne va pas forcer à venir au stade. L’OL le regrette en interne d’autant plus que ça ne fait pas vraiment les affaires de la billetterie. Ce mercredi, l’affluence sera bien loin de celle prévue dimanche soir contre le RC Lens.

Malgré le standing de l’affiche entre deux clubs de Ligue 1, ce 8e de Coupe de France au Parc OL ne va pas dépasser la barre des 30 000 spectateurs. C’est en tout cas ce qu’on redoutait et regrettait en interne mardi, bien que la position des supporters était comprise avec cette incapacité à pouvoir quitter le travail vers 16h30 pour un match de football. Dans le scénario le plus optimiste, ce sont un peu plus de 25 000 spectateurs qui sont attendus.