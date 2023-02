OL : Jean-Michel Aulas balaye l’idée d’un directeur sportif étranger

John Textor et Jean-Michel Aulas (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

A la recherche d’un directeur sportif, Jean-Michel Aulas a écarté l’idée d’une solution externe comme avancé mercredi matin. Mais le président lyonnais travaille bien en concertation avec John Textor.

Non, Jean-Michel Aulas n’a pas changé d’avis. Comme à son habitude, le président de l’OL a choisi les réseaux sociaux pour réagir à certaines informations concernant l’actualité de son club et notamment le nouvel organigramme à venir au sein de la structure sportive. Face à un possible rapport de force avec John Textor dans la quête d’un directeur sportif, le président Aulas a tordu le cou à cette possible friture sur la ligne. "Nous travaillons ensemble avec John (Textor) et il n’y a pas de volonté d’aller chercher un directeur sportif. Ce n'est pas très amusant d’avoir besoin d'inventer des "présidents-salariés" pour nourrir un drama imaginaire. Je n’ai jamais été salarié de l’OL je suis le Président DG depuis 1987 !"

Cette prise de position médiatique ne veut en rien dire que la piste d’un directeur sportif a finalement été rangée dans un tiroir. Cette recherche est toujours d’actualité mais ce message a surtout pour vocation d’écarter l’idée d’une solution externe pour ce rôle à l'OL à l'instant T. Comme il l’a rappelé vendredi dernier suite à son interview dans Le Monde, Jean-Michel Aulas a pour objectif de convaincre Bruno Cheyrou d’accepter ce poste de manière officielle. Les prochaines semaines s’annoncent donc déterminantes pour la nouvelle structure du pôle sportif avec la volonté de voir un conseiller sportif et un directeur sportif être nommés.