OL : une académie en force face à Lille

Pour le rendez-vous de Coupe de France, Laurent Blanc a retenu un groupe de 21 joueurs. Douze ont été et sont actuellement formés à l’OL.

C’est encore un groupe qui a dû faire plaisir à Jean-Michel Aulas. Le président lyonnais ne cesse de vanter les mérites de la formation à la lyonnaise et l’avait encore mise en avant vendredi dernier au moment de parler de la vente de Malo Gusto et de l’intérêt du PSG pour Rayan Cherki. Ce mercredi, les deux jeunes joueurs seront bien présents face à Lille mais ils ne seront pas les seuls à être passés par l’Académie. Avec les suspensions de Saël Kumbedi et Nicolas Tagliafico, Laurent Blanc a dû innover et a donc dû puiser dans la formation lyonnaise.

Pour le 8e de finale de Coupe de France, ils seront 12 à être ou à être encore actuellement passés par le centre de formation lyonnais. Comme depuis le début de la saison, les trois gardiens sont issus du cru. Mais avec l’intégration de Sekou Lega, c’est un nouveau joueur de l’Académie qui fait son arrivée. Le total pourrait d’ailleurs monter à 14 si l’on tient compte de Sinaly Diomandé et Achraf Laaziri qui sont arrivés à l’OL en post-formation. Une fierté lyonnaise qui doit aussi se traduire sur le terrain avec des résultats. A 18h15, ils devraient être 7 ou 8 titulaires face aux Dogues.