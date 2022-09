OL : Lindsey Horan (Etats-Unis) buteuse contre le Nigeria

Elle fait partie des nombreuses internationales à avoir quitté l'OL pour cette trêve. Samedi, Lindsey Horan était titulaire avec les Etats-Unis pour le premier des deux matches amicaux face au Nigeria. La milieu de terrain a joué 64 minutes et en a profité pour inscrire un but, le deuxième de son équipe.

Les Américaines ont gagné 4 à 0, grâce à un doublé de Sophia Smith et à la réalisation d'Alex Morgan. Pour rappel, la deuxième rencontre se jouera dans la nuit de mardi à mercredi à minuit, heure française.

🇺🇸@LindseyHoran makes it look too easy 🤯@USWNT leads 2-0! pic.twitter.com/M9JW8809to

— FOX Soccer (@FOXSoccer) September 3, 2022