Au cœur des débats dans TKYDG ce lundi 25 septembre à 19 heures, la défaite de l'OL à Brest (1-0) et la situation globale inquiétante après 6 journées.

En ce moment, les semaines se suivent et se ressemblent du côté de l'OL, avec un nouveau week-end sans succès pour Alexandre Lacazette et ses coéquipiers. Battus à Brest sur le score de 1 à 0, ils sont tombés à la 17e place de la Ligue 1, soit une position de relégable, tout en affichant un visage préoccupant. Dans TKYDG ce lundi à 19 heures, Nicolas Puydebois et notre journaliste Razik Brikh reviendront en longueur sur cette défaite, la quatrième en six journées.

Ils seront accompagnés pour cette émission Tant qu'il y aura des Gones par Michel Dehan, préparateur mental ayant déjà exercé avec les clubs professionnels de Lille et du Havre. Ils évoqueront les tâches qui attendent Fabio Grosso, qui a eu un aperçu du chantier immense qui se dresse face à lui.

Ce nouveau rendez-vous consacré à l'OL sera à suivre en direct à partir de 19 heures sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion et LyonPlay.