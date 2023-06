OL - Mercato : Dortmund et Tottenham sur les traces de Caqueret ?

Ayant prolongé avec l’OL l’été dernier, Maxence Caqueret ne semble pas prédestiné à un départ. Néanmoins, le milieu serait sur les short-lists du Borussia Dortmund et de Tottenham.

On dit toujours que les statistiques sont parfois trompeuses et peuvent ne pas refléter la réalité. Malgré une fin d’exercice bien plus en accord avec ce qu’il avait montré par le passé, Maxence Caqueret n’a pas réalisé une saison flamboyante. Le constat final est relevé avec sa deuxième partie de saison, mais les supporters de l’OL sont en droit d’en attendre plus. Seulement, ses 4 buts et 7 passes décisives donne une tout autre grille de lecture.

Est-ce sur ce point que des clubs européens se sont basés ? Certainement pas, mais la bonne saison statistique de Caqueret aurait attiré l’œil de deux clubs européens d’après Foot Mercato. S’il ne représente pas forcément une cible prioritaire, Maxence Caqueret a réussi à attirer l’attention du Borussia Dortmund et de Tottenham.

Sous contrat jusqu'en 2027

À l’instant T, les deux clubs n’ont pas à vocation de passer la seconde, mais le milieu resterait dans les radars et l’OL ne serait pas à l’abri de recevoir une offre durant l’été. Quelle serait alors la position adoptée ? Sous contrat jusqu’en 2027, Maxence Caqueret est bloqué contractuellement sur le long terme.

Pas de risque donc de vivre pareille mésaventure qu’avec Malo Gusto. John Textor ne veut lui pas déplumer l’effectif de Laurent Blanc et vendre pour 70 millions d’euros comme promis par Jean-Michel Aulas à la DNCG. Seulement, une offensive sérieuse et l’on sait très bien que les discours seront très différents.