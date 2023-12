OL - Mercato : la piste Amoura a peu de chance d’aboutir

Annoncé dans le viseur de l’OL et de Wolverhampton, Mohamed Amoura n’a malgré tout presque aucune chance d’atterrir entre Rhône et Saône. Ayant joué à Lugano et l'Union Saint-Gilloise cette saison, l’attaquant algérien ne pourrait pas jouer en Ligue 1.

Le mercato n’a même pas encore ouvert ses portes que les rumeurs autour de l’OL sont déjà nombreuses. Il faut dire qu’en annonçant un budget recrutement de 50 millions d’euros et potentiellement l’arrivée de 5 à 6 joueurs, John Textor a ouvert la porte à toutes les possibilités. Même celles qui n’ont pas volonté à pouvoir aboutir. C’est exactement ce qu’il se passe avec Mohamed Amoura (23 ans). Depuis vendredi, la présence de l’attaquant à la CAN 2024 avec l’Algérie a réduit à néant la possibilité de le voir débarquer entre Rhône et Saône durant l’hiver. Les chances étaient déjà à zéro quoi qu’il arrive et malgré les rumeurs qui faisaient état d’un intérêt pour le buteur de l’Union Saint-Gilloise.

Un renfort tout sauf hivernal

Titulaire indiscutable en Belgique, Mohamed Amoura a disputé un total de 25 matchs pour 17 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues et a forcément attiré l’œil, son prix étant fixé à une dizaine de millions d’euros. Toutefois, voir le Fennec rejoindre les rangs de l’OL cet hiver, et donc en février avec la CAN, n’a pas de grand intérêt afin de renforcer l’effectif lyonnais. Dans les textes, Amoura ne pourrait vraiment enfiler le maillot rhodanien qu’à partir de la saison prochaine. Ayant joué trois matchs pour le FC Lugano en juillet dernier, le natif de Tahir a donc déjà disputé deux championnats cette saison avec la Jupiler Pro League. Une limite qui l’empêcherait donc de jouer en Ligue 1 sur la deuxième partie de saison. Si arrivée de Mohamed Amoura il y a à l’OL, ce sera donc avant tout pour se renforcer pour la saison prochaine.