OL - Mercato : une piste en Bundesliga pour le milieu ?

Dans l’obligation de vendre, l’OL regarde aussi pour se renforcer à un ou deux postes dont celui du milieu. Une piste mènerait en Bundesliga avec le profil de Salih Özcan, joueur turc du Borussia Dortmund.

C’est tout le paradoxe de cet été entre Rhône et Saône. Disposant d’un effectif pléthorique, l’OL se doit de dégraisser de façon drastique avec pas moins d’une dizaine de départs attendus. A côté de ça, les carences du groupe ont encore été mises en exergue mercredi à l’occasion du troisième amical de cette préparation. L’OL a un déficit au milieu de terrain et un renfort est attendu d’ici au 1er septembre prochain. Vendre et acheter en même temps, le difficile équilibre auquel sont confrontés les dirigeants lyonnais. Quoi qu’il en soit, la cellule de recrutement travaille pour satisfaire toutes les parties dans un sens comme dans l’autre afin que Pierre Sage puisse disposer de la meilleure équipe possible pour performer en Ligue 1 et Ligue Europa. Avec donc comme priorité un renfort dans l’entrejeu.

Bien que performant lors de ses six premiers mois, Nemanja Matic va avoir besoin d’un suppléant avec désormais des semaines à trois matchs. Dans cette optique, des pistes sont étudiées et l’une d’elles mèneraient du côté de la Bundesliga d’après Foot Mercato. Déjà en discussions pour l’arrivée de Rayan Cherki dans la Ruhr, l’OL et le Borussia Dortmund pourraient bien échanger également sur le profil de Salih Özcan. L’international turc (22 sélection) serait observé par le club lyonnais, au même titre que Rennes. Acheté cinq millions d’euros à l’été 2022, Özcan est aujourd’hui estimé le double.