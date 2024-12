OL - Mercato : Zaha bloqué pour un transfert en Europe ?

Plus vraiment désiré à l’OL et pas forcément espéré à Galatasaray, Wilfried Zaha est dans une impasse. D’autant plus que les portes de sortie sont plus que limitées pour un joueur ayant déjà joué pour deux clubs cette saison.

Dans deux jours, les joueurs de l'OL seront déjà de retour sur les terrains d’entraînement de Décines. Après une semaine de vacances, ils remettront le bleu de chauffe pour préparer la réception de Montpellier, samedi prochain au Parc OL. Non retenu contre Feignies Aulnoye en Coupe de France, Wilfried Zaha avait eu le droit à quelques heures de repos en avance et avait mis le cap vers Londres. Lundi, l’Ivoirien est attendu au GOLTC pour la reprise même si son avenir est plus qu’incertain entre Rhône et Saône. Avec seulement 112 minutes de jeu en quatre mois, Zaha ne fait plus vraiment partie des plans de Pierre Sage et est l’une des grosses déceptions de cette première partie de saison. L’OL ne dira certainement pas non pour se délaisser de ce poids et ainsi casser le prêt.

La MLS ou les championnats sud-américains comme repli ?

Seulement, Galatasaray ne l’entend pas forcément de cette oreille. Le club stambouliote a répété ces dernières heures ne pas compter sur un retour en janvier de leur joueur. Indésirable à l’OL et à Istanbul, Wilfried Zaha voit les solutions restreintes. En effet, ayant porté le maillot lyonnais et stambouliote depuis la reprise en août, l’ailier ne peut plus évoluer dans un troisième club européen. Seule une formation au calendrier décalé serait en passe de l’accueillir d’après les règles de la FIFA.

"Un joueur peut être enregistré auprès de trois clubs au maximum au cours d’une même saison. Durant cette période, le joueur ne peut être qualifié pour jouer en matches officiels que pour deux clubs. À titre dérogatoire, un joueur transféré d’un club à un autre appartenant à des associations dont les saisons respectives se chevauchent (c’est-à-dire début de la saison en été/automne par opposition à hiver/printemps) peut être qualifié pour jouer en matches officiels pour un troisième club durant la saison en question."

Cela limite donc les prétendants et donne un peu plus de poids à la rumeur du Charlotte FC en MLS. Les États-Unis, nouvel eldorado pour Zaha ?