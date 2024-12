OL Académie : des U19 avec plus aucun espoir ?

Ayant connu pas mal de mouvements sur les six derniers mois, les U19 de l’OL alternent le bon et le moins bon. Mais avec déjà des espoirs de play-offs envolés.

Avec déjà quinze journées disputées, les U19 de l’OL ont déjà bien entamé leur seconde moitié de championnat. Et les espoirs de disputer les play-offs sont déjà bien là. Avec encore onze matchs au programme, les Lyonnais pourraient encore y croire, mais ils accusent déjà neuf longueurs de retard sur Reims, deuxième, et on ne voit pas vraiment comment ce fossé sera complet en 2025.

Car depuis le début de la saison, les coéquipiers de Daryll Benlahlou alterne le bon et le moins bon, mais le bilan est clairement négatif avec huit défaites en quinze journées. À une génération 2007 qui avait déjà eu du mal la saison dernière, les mouvements à la tête de l’équipe n’ont pas aidé à créer un climat serein. Après seulement une saison, Amaury Barlet a choisi de retrouver la catégorie U17 et ainsi laisser sa place à Jordan Gonzalez, qui faisait le chemin inverse.

Une très longue seconde partie de saison ?

On s’est alors dit qu’avec un jeune entraîneur qui avait fait le choix de quitter le monde adulte pour retrouver l’Académie, les U19 étaient entre de bonnes mains. Malheureusement, cela n’a pas duré bien longtemps. En novembre dernier, Gonzalez a préféré répondre favorablement à l’appel du FC Versailles, en National, et ainsi laisser en plans les jeunes de l’OL Académie. Une péripétie de plus dans le quotidien des U19 depuis plus d’un an.

La promotion de Samy Saci, adjoint de Barlet en U17, n’a pas eu de réels effets avec trois défaites en quatre matchs. Fort heureusement, l’année 2024 s’est plutôt bien terminée avec une qualification en 32es de Gambardella et une victoire (2-3) à Mulhouse en match en retard du championnat. De quoi laisser penser à du mieux en 2025 ? Avec Sochaux, leader de la poule, au programme du tour suivant en coupe, la deuxième partie de saison pourrait malgré tout s’annoncer très longue…

Meilleur buteur des U19 : Daryll Benlahlou avec neuf buts

Meilleur passeur des U19 : Timothée Dutot avec cinq passes