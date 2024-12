Lindsey Horan (OL) dans l’équipe-type de la saison de l’IFFHS

Lindsey Horan lors d’OL – AS Roma. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Vainqueure du championnat de France et des Jeux olympiques, Lindsey Horan a connu une saison riche. La milieu de l’OL fait partie du onze de l’année de l’IFFHS.

Comme chaque fin d’année, c’est la foire aux différentes récompenses, aux différentes équipe-types et tout ce qui va avec. Chaque organisme tente de se démarquer à sa façon même si certains joueurs et certaines joueuses trouvent souvent grâce auprès des observateurs. En cette année 2024, Lindsey Horan a plus d’une fois tapé dans l’œil des suiveurs. Cinquième du dernier Ballon d’Or, l’Américaine a connu une période faste avec un titre de champion de France avec l’OL et les Jeux olympiques 2024 comme capitaine des États-Unis. Co-meilleure buteuse des Fenottes avec Melchie Dumornay sur cette première partie de saison 2024-2025, Horan a été à son avantage durant cette année civile.

Un mariage pour conclure l'année

C’est donc tout logiquement que la milieu lyonnaise a été récompensée d’une présence dans l’équipe de l’année de l’IFFHS (International Federation of Football History & Statistics). Elle est la seule représentante de l’OL avec un onze qui fait avant tout la part belle aux championnes olympiques américaines avec cinq représentantes. Dans cette année 2024 riche, Lindsey Horan va la terminer de la plus belle des façons avec un mariage dans les prochaines heures dans le Colorado.