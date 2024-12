À l’heure où l’OL cherche à dégraisser son effectif, certains joueurs avaient fait le choix de partir en prêt l’été dernier. La stratégie a été plutôt gagnante pour la plupart.

Amin Sarr (Hella Vérone)

Oui, Amin Sarr est toujours un joueur sous contrat avec l’OL, pour ceux qui l’avaient oublié. Il faut dire que le Suédois ne brille pas forcément loin de la capitale des Gaules pour qu’on puisse en parler. Prêté pendant six mois en janvier dernier, Sarr avait complètement raté son passage à Wolfsburg, qui n’avait logiquement pas levé l’option d’achat. De retour à Lyon, Amin Sarr a vite été placé dans le loft estival à la recherche d’une porte de sortie.

L’attaquant l’a trouvée avec l’Hellas Vérone en Serie A. S’il a disputé onze matchs sur quinze possibles, l’aventure italienne n’est pas forcément plus un gage de réussite pour le Suédois. Certes, il a été élu homme du match dans la victoire contre Parme (3-2) grâce à l’un de ses deux buts depuis son arrivée, mais avec 364 minutes au compteur, il reste avant tout remplaçant d’une formation pourtant 17e sur 20 en Serie A…

Johann Lepenant (Nantes)

Lui aussi barré à l’OL, Lepenant a fait le choix de s’exiler pour reprendre du rythme. Formé à Caen, le milieu s’est rapproché de sa Normandie, en posant ses valises au FC Nantes. Un choix qui porte ses fruits puisque le vice-champion olympique est devenu un cadre des Canaris. À son avantage, Lepenant devrait logiquement voir le FCN lever son option d’achat de 2,5 millions d’euros. Une décision tout sauf surprenant, car l’ancien Lyonnais n’a manqué que deux rencontres pour blessure depuis son arrivée en Loire-Atlantique, ainsi que le rendez-vous au Parc OL à cause d’une clause.

Ayant de nouveau retrouvé du rythme et de la confiance dans un club peut-être plus à sa taille, Johann Lepenant s’est notamment illustré lors du match contre Saint-Etienne avec un but et un enchaînement technique qui avait fait le tour des réseaux fin septembre. Si individuellement, tout roule pour Lepenant (963 minutes), les Canaris sont un peu plus dans le dur (14e de Ligue 1).

Achraf Laaziri et Islam Halifa (RWD Molenbeek)

De réussite, il en est également question pour les jeunes de l’Académie, et c’est à souligner. En plus de Mathieu Patouillet qui enchaîne à Sochaux, Achraf Laaziri et Islam Halifa ont trouvé un terrain de jeu propice à leur épanouissement en D2 belge. Profitant de la multipropriété avec Eagle Football et de la descente du RWD Molenbeek, les deux cadres de la réserve de l’OL la saison dernière goûtent au haut niveau depuis août. Personne ne va s’en plaindre, que ce soit les supporters du RWDM ou les joueurs eux-mêmes.

Si la formation belge a marqué le pas ces derniers temps avec une 3e place, Laaziri et Halifa se sont imposés comme des titulaires auprès de Yannick Ferrera. En championnat, le latéral marocain n’a loupé que trois minutes et délivré cinq passes, évoluant par moment comme milieu gauche. Même constat pour Halifa qui a conquis tout son monde dans l’entrejeu belge. Avec près de 1400 minutes jouées depuis août, l’ancien capitaine de la réserve lyonnaise prend de plus en plus de poids, au point d’avoir été nommé joueur du mois en novembre.

Orel Mangala (Everton)

Un prêt mi-figue mi-raison pour le milieu belge dans cette première partie de saison. N’entrant pas dans les plans de Pierre Sage, Mangala a retrouvé une Premier League qu’il avait quitté six mois plus tôt. Mais, à l’image d’un Jake O’Brien qui ne joue presque pas, le milieu a dû faire preuve de patience pour s’imposer chez les Toffees. Alternant titularisation et début de match sur le banc jusqu’en novembre, Orel Mangala enchaîne enfin. Titulaire lors des quatre derniers matchs d’Everton, il a été buteur contre Wolverhampton début décembre et la formation anglaise reste sur quatre matchs sans défaite (une victoire et trois nuls). À voir si l’embellie perdure en 2025 avant de retrouver l’OL l’été prochain.