Carnet noir : Milan Grobarcik (ex-OL) s’est éteint

Passé par l’OL pendant deux saisons, Milan Grobarcik est décédé vendredi à l’âge de 91 ans. Le défenseur avait joué à 85 reprises pour le club lyonnais entre 1959 et 1961.

C’est un nom qui ne dira pas grand-chose aux plus jeunes de ce site mais il fait partie de ceux qui ont construit l’OL. Neuf ans après la création du club lyonnais, Milan Grobarcik a posé ses valises entre Rhône et Saône pour y disputer 85 matchs au total avant un départ en 1961. Soixante-trois ans plus tard, l'ancien défenseur n’est plus puisqu’il s’est éteint vendredi à l’âge de 91 ans, comme communiqué par sa famille. D’origine tchèque, Milan Grobarcik avait d’abord débuté en D1 du côté de Béziers avant de rejoindre l’OL pendant deux saisons.

Mais c’est avant avec le SCO Angers qu’il a fait la majorité de sa carrière dans l’élite avec huit saisons et près de deux cents matchs. Retraité des terrains juste avant le début des année 1970, le natif de La Machine dans la Nièvre s’en est allé rejoindre ses anciens coéquipiers de l’OL en cette période de fin d’année. La rédaction d’Olympique-et-Lyonnais présente ses sincères condoléances à la famille et aux proches de Milan Grobarcik.