Sous le coup d’une suspension avant le match de Coupe de France, Joris Chotard a été averti contre le Puy Foot 43. Toutefois, le milieu de Montpellier devrait logiquement être présent contre l’OL, le 4 janvier prochain.

Il y a une semaine, Montpellier était devenu la risée du football français, en étant balayé par le Puy Foot 43 en 32e de finale de Coupe de France (4-0). Ce revers s’est ajouté à la première partie de saison chaotique du MHSC en Ligue 1 avec une dernière place au classement. C’est donc une formation héraultaise en pleine crise qui va se présenter le samedi 4 janvier à Décines pour affronter l’OL et lancer cette année 2025. Attention malgré tout à la bête blessée et à ce retour de trêve qui peut réserver des surprises. Jean-Louis Gasset espère bien que la magie de Noël aura un peu touché ses joueurs pour inverser la tendance, et ce, dès le match au Parc OL. Pour ce rendez-vous de la 16e journée, l’entraîneur montpelliérain devrait pouvoir compter sur Joris Chotard.

Les vacances de la commission ont du bon

Dans les faits, l’international Espoirs devrait être suspendu. Averti contre le Puy, le milieu a écopé d’un troisième jaune en moins de dix matchs. Seulement, le calendrier de cette fin d’année fait que Chotard va s’offrir un match en plus. La commission de discipline de la LFP ne se réunissant pas avant le mercredi 8 janvier 2025, elle ne prononcera pas la sanction d’un match de suspension avant le déplacement à l’OL. "Les sanctions listées au sein de l’article 11 du présent règlement (trois jaunes en dix matchs) ne sont exécutoires qu’à partir du mardi qui suit le prononcé de la décision."